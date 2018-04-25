Контроль над проведением техосмотра автобусов могут вернуть ГИБДД

Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал о планах ужесточить в России проведение техосмотра и вернуть ГИБДД контроль над проведением техосмотра автобусов.

По его словам, соответствующие законопроекты уже подготовлены.

«Подготовлен очень серьёзный пакет (законодательный. — RT) по проведению технического осмотра и его контроля с большой ответственностью операторов технического контроля тем, кто выдаёт сегодня соответствующие лицензии на проведение технического осмотра. МВД также вышло с предложением вернуть под контроль на базе оборудования оператора технического контроля проведение осмотра автобусов», — цитирует РИА Новости Черникова.

В феврале в России вновь изменились правила прохождения техосмотра. URA.RU сообщало, что новый документ о прохождении техосмотра корректирует правила, утверждённые в декабре 2011 года.