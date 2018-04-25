Источник: в Москве эвакуируют школу из-за угрозы взрыва

В школе на юго-западе Москвы после анонимного звонка о «минировании» проводится эвакуация.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«По предварительной информации, позвонил ребёнок. Из-за угрозы взрыва дети и персонал перемещаются в соседний корпус», — сказал источник.

Накануне сотрудники кинологической службы провели проверку ледового комплекса «Южный лёд» на юго-западе Москвы после сообщения о минировании.

В начале апреля URA.RU передавало, что посетителей ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожарной тревоги.