Источник: в Москве проходит проверка комплекса «Южный лёд» из-за угрозы взрыва

Сотрудники кинологической службы проводят проверку ледового комплекса «Южный лёд» на юго-западе Москвы после сообщения о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Сообщение о минировании ледового комплекса по адресу: улица Маршала Савицкого, д. 7, поступило в оперативные службы. Сейчас здание проверяют кинологи», — рассказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что более 300 человек эвакуированы из башни «Око» комплекса «Москва-Сити» в столице из-за задымления. 2 апреля URA.RU передавало, что посетителей ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожарной тревоги.