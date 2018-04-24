Источник: в Москве проходит проверка комплекса «Южный лёд» из-за угрозы взрыва
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«Сообщение о минировании ледового комплекса по адресу: улица Маршала Савицкого, д. 7, поступило в оперативные службы. Сейчас здание проверяют кинологи», — рассказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что более 300 человек эвакуированы из башни «Око» комплекса «Москва-Сити» в столице из-за задымления.
2 апреля URA.RU передавало, что посетителей ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожарной тревоги.