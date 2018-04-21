Источник: более 300 человек эвакуированы из комплекса «Москва-Сити» в связи с задымлением

Более 300 человек эвакуированы из башни «Око» комплекса «Москва-Сити» в столице из-за задымления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступила информация о задымлении в комплексе «Москва-Сити» в башне «Око», расположенной по адресу 1-й Красногвардейский проезд, д. 21», — уточнил собеседник агентства. По его словам, задымление произошло на седьмом этаже комплекса. «По предварительным данным, на седьмом этаже комплекса наблюдается незначительное задымление, обнаружить источник которого пока не удаётся», — заключил он. Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске эвакуировали сотрудников и посетителей «Челябинвестбанка» из-за сообщения о взрывном устройстве.