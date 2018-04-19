Источник: угроза взрыва в здании МИД в Москве не подтвердилась
Кинологи не обнаружили следов каких-либо взрывчатых веществ в здании Министерства иностранных дел России в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
«Кинологи не обнаружили взрывчатых веществ при обследовании здания МИД России на пл. Смоленская-Сенная, д. 32», — заявил собеседник агентства.
Ранее источник сообщил, что сотрудников ведомства эвакуируют из здания из-за сообщения об угрозе взрыва.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: