Источник: угроза взрыва в здании МИД в Москве не подтвердилась

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Кинологи не обнаружили следов каких-либо взрывчатых веществ в здании Министерства иностранных дел России в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«Кинологи не обнаружили взрывчатых веществ при обследовании здания МИД России на пл. Смоленская-Сенная, д. 32», — заявил собеседник агентства.

Ранее источник сообщил, что сотрудников ведомства эвакуируют из здания из-за сообщения об угрозе взрыва.

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