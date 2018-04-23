Власти Москвы рассказали о состоянии пострадавших во время урагана 21 апреля

Короткая ссылка
После урагана 14 человек остаются в московских больницах, среди них один ребёнок, сообщает РИА Новости.
Власти Москвы рассказали о состоянии пострадавших во время урагана 21 апреля

«На текущий момент в городских больницах остаются 14 человек, в том числе один ребёнок. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Двое взрослых находятся в тяжёлом состоянии», — заявил руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

По его словам, ещё два человека уже выписаны домой на амбулаторное наблюдение.

Ранее сообщалось, что порывы ветра в Московском регионе во время урагана в субботу, 21 апреля, достигали 30 м/с, в Москве выпало 6 мм осадков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных