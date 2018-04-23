Власти Москвы рассказали о состоянии пострадавших во время урагана 21 апреля
«На текущий момент в городских больницах остаются 14 человек, в том числе один ребёнок. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Двое взрослых находятся в тяжёлом состоянии», — заявил руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
По его словам, ещё два человека уже выписаны домой на амбулаторное наблюдение.
Ранее сообщалось, что порывы ветра в Московском регионе во время урагана в субботу, 21 апреля, достигали 30 м/с, в Москве выпало 6 мм осадков.