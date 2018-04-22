Синоптики рассказали о прошедшем в Московском регионе урагане
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«В Москве порывы ветра — 16 метров в секунду, в Домодедово — 22 метра в секунду, Волоколамск — 23, Шереметьево — 24, во Внуково порывы достигали 30 метров в секунду», — приводит РИА Новости его слова.
Отмечается, что количество осадков, которые выпали в Москве с ливнями, составило 6 миллиметров, в области наибольшее количество отмечалось на метеостанции Черусти — 20 миллиметров осадков.
«Если у нас месячная норма 44 миллиметра, то получается, что там почти пятьдесят процентов осадков выпало», — уточнил Тишковец.
Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами урагана, прошедшего по столичному региону.