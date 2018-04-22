Синоптики рассказали о прошедшем в Московском регионе урагане

Порывы ветра в Московском регионе во время урагана в субботу, 21 апреля, достигали 30 метров в секунду, в Москве выпало 6 миллиметров осадков. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве порывы ветра — 16 метров в секунду, в Домодедово — 22 метра в секунду, Волоколамск — 23, Шереметьево — 24, во Внуково порывы достигали 30 метров в секунду», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что количество осадков, которые выпали в Москве с ливнями, составило 6 миллиметров, в области наибольшее количество отмечалось на метеостанции Черусти — 20 миллиметров осадков.

«Если у нас месячная норма 44 миллиметра, то получается, что там почти пятьдесят процентов осадков выпало», — уточнил Тишковец.

Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами урагана, прошедшего по столичному региону.