В Москве завершили работы по уборке поваленных после урагана деревьев
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«В Москве завершены работы по распилке и вывозу всех поваленных в результате субботнего урагана деревьев. Всего службы комплекса городского хозяйства убрали и вывезли на утилизацию 1200 деревьев», — приводит агентство «Москва» сообщение городских служб.
МЧС сообщало, что в Москве из-за урагана 21 апреля повалено более 580 деревьев и повреждено свыше 90 машин.
Также стало известно, что при урагане в Московском регионе погибли два человека.
По данным синоптиков, порывы ветра в столичном регионе во время урагана в субботу, 21 апреля, достигали 30 метров в секунду.
Ранее онлайн-газета «Реальное время» сообщала, что в Самаре в четверг, 19 апреля, был зафиксирован абсолютный суточный максимум количества осадков.