В Москве завершили работы по уборке поваленных после урагана деревьев

В Москве закончились работы по распилке и уборке поваленных ураганом деревьев.

«В Москве завершены работы по распилке и вывозу всех поваленных в результате субботнего урагана деревьев. Всего службы комплекса городского хозяйства убрали и вывезли на утилизацию 1200 деревьев», — приводит агентство «Москва» сообщение городских служб.

МЧС сообщало, что в Москве из-за урагана 21 апреля повалено более 580 деревьев и повреждено свыше 90 машин.

Также стало известно, что при урагане в Московском регионе погибли два человека.

По данным синоптиков, порывы ветра в столичном регионе во время урагана в субботу, 21 апреля, достигали 30 метров в секунду.

Ранее онлайн-газета «Реальное время» сообщала, что в Самаре в четверг, 19 апреля, был зафиксирован абсолютный суточный максимум количества осадков.