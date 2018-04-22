В Москве из-за урагана повалено более 580 деревьев и повреждено свыше 90 машин
- © Агентство городских новостей «Москва»
«В Москве повреждены кровли более чем 30 жилых домов и административных зданий, произошло падение более 580 деревьев, трёх рекламных щитов, получили повреждения 92 единицы личного автотранспорта», — приводит сообщение ТАСС.
В ТиНАО в населённом пункте Косовка из-за непогоды произошло кратковременное нарушение энергоснабжения 60 жилых домов, его восстановили в течение часа.
В Московской области ветер повалил более 145 деревьев, также повреждено 17 автомобилей. Отмечается, что в Подмосковье из-за непогоды были обесточены 655 жилых домов в 25 населённых пунктах.
Ранее стало известно, что порывы ветра в Московском регионе во время урагана 21 апреля достигали 30 м/с.