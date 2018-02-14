В Кремле сообщили, что Путин из-за простуды старается не появляться в публичных местах

Российский лидер Владимир Путин из-за простуды ограничивает появления в публичных местах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, раньше планировалось, что президент приедет на ВДНХ. Но, вы знаете, что в связи с простудой сейчас он старается минимизировать пока вот в эти дни появление в публичных местах. И поэтому некоторые участники этого форума приедут к нему в гости в Ново-Огарёво, и он с ними пообщается», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Песков сообщил, что Путин простудился, при этом президент продолжает работать.