Песков: Путин продолжает работать, несмотря на простуду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин простудился и у него нет никаких серьёзных заболеваний.

«Как мы вчера сказали, президент простудился. Никаких там серьёзных заболеваний нет. Всё нормально, он продолжает работать... Зима, сами понимаете», — уточнил Песков.

Ранее Песков также заявил, что простуда Путина никак не отразится на его рабочем графике.