Песков: Путин продолжает работать, несмотря на простуду

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин простудился и у него нет никаких серьёзных заболеваний.
Песков: Путин продолжает работать, несмотря на простуду
  • © kremlin.ru

«Как мы вчера сказали, президент простудился. Никаких там серьёзных заболеваний нет. Всё нормально, он продолжает работать... Зима, сами понимаете», — уточнил Песков.

Ранее Песков также заявил, что простуда Путина никак не отразится на его рабочем графике.

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