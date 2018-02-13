На Ямале проверяют данные о подростке, угрожавшем педагогу ножом в школе

Прокуратура и полиция проводят проверку по факту инцидента в школе-интернате посёлке Белоярск в Ямало-Ненецком автономном округе после сообщений СМИ о подростке, угрожавшем педагогу ножом. Об этом сообщает Интерфакс.

«Проводится проверка, устанавливаем, какие профилактические меры проводились в образовательном учреждении, своевременны и достаточны ли они были», — рассказал прокурор Приуральского района ЯНАО Иван Баландин.

По его словам, подросток продолжает обучение.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что 10 февраля в полицию обратилась жительница посёлка. Она заявила, что в её адрес поступила угроза. По факту произошедшего организована проверка.

Как сообщили СМИ, ночью в школе-интернате нетрезвый 16-летний подросток в ходе конфликта с педагогом начал угрожать ей ножом. После этого работники обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что в Калужской области школьник напал с ножом на одноклассника.