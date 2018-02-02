В Калужской области школьник напал с ножом на одноклассника

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Ученик седьмого класса напал с ножом на одноклассника в школе в Калужской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«2 февраля около 8:25 в школе №1 города Спас-Деменск Калужской области ученик седьмого класса нанёс ножом резаные раны своему однокласснику. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК (покушение на убийство)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, инцидент произошёл перед началом первого урока, когда учитель вышла за журналом. Раненый подросток смог оттолкнуть нападавшего и убежать, а зачинщик выпрыгнул из окна третьего этажа.

В настоящее время нападавший находится в больнице с подозрением на перелом позвоночника. Потерпевшему также была оказана медицинская помощь, после чего его отпустили домой.

В ведомстве подчеркнули, что школьники отрицают наличие конфликта между двумя подростками. Следователям удалось выяснить, что виновник происшествия ни с кем не общался, был замкнут, в последнее время одноклассники избегали контактов с ним. Подростки не состояли на профилактическом учёте. 

Ранее в одной из школ в Кемерове 15-летний подросток случайно ударил ножом 13-летнюю девочку.

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