В кемеровской школе ученик ударил ножом девочку

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В одной из школ в Кемерово 15-летний подросток ударил ножом 13-летнюю девочку, её госпитализировали. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Кемеровской области проводится доследственная проверка», — сообщили в СК.

По данным СК, ученик хотел ткнуть ножом в рюкзак, висевший на спине девочки, но она в этот момент чуть повернулась и он попал в неё. 

Как сообщает портал «ВашГород.ру», в настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.

В пресс-службе администрации Кемеровской области рассказали, что это произошло в коридоре школы №48 на перемене.

«Учащийся демонстрировал одноклассникам принесённый из дома перочинный нож. Во время неловкого движения он случайно зацепил стоявшую рядом девочку», — цитирует Интерфакс пресс-службу.

15 января в одной из школ Перми произошло нападение, в результате которого пострадали 15 человек.

После этого 19 января произошло ещё одно нападение на российскую школу, в Бурятии. В результате пострадали семь человек.

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