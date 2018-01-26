Пострадавшие в результате драки в пермской школе получили компенсации

Пострадавшие в результате драки с применением ножей в пермской школе получили материальную помощь из краевого бюджета.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное Министерство социального развития.

«Оказание материальной помощи носило заявительный характер. Компенсации были выплачены всем пострадавшим по поступившим обращениям», — отметил представитель ведомства.

15 января в одной из пермских школ было совершено нападение, в результате которого пострадали 15 человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.