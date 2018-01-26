Пострадавшие в результате драки в пермской школе получили компенсации

Короткая ссылка
Пострадавшие в результате драки с применением ножей в пермской школе получили материальную помощь из краевого бюджета.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное Министерство социального развития.

«Оказание материальной помощи носило заявительный характер. Компенсации были выплачены всем пострадавшим по поступившим обращениям», — отметил представитель ведомства.

15 января в одной из пермских школ было совершено нападение, в результате которого пострадали 15 человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru