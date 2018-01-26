Бастрыкин назвал инциденты в российских школах следствием халатности

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что последние происшествия в российских школах являются следствием халатности и нарушения правил безопасности.

Как отмечает пресс-служба ведомства, в ходе совещания в Санкт-Петербурге Бастрыкин выразил серьёзную обеспокоенность инцидентами в Перми и Улан-Удэ.

«Такие трагические последствия зачастую являются прямым следствием халатности и несоблюдения установленных правил по обеспечению надёжной безопасности в учебных заведениях», — сказал он.

По его словам, следует добиваться реального устранения причин и условий совершения преступлений в отношении детей и привлечения к ответственности за допущенные нарушения.

Глава СК поручил в обязательном порядке давать правовую оценку бездействию должностных лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в учебных заведениях.

В январе в российских школах произошли два инцидента. Так, 15 января в одной из школ Перми было совершено нападение на школьников, пострадали 15 человек. 19 января в Улан-Удэ школьник напал на соучеников и преподавателя, пострадали семь человек.