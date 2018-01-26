Из пермской больницы выписаны все пострадавшие в результате драки в школе дети

Все дети, пострадавшие в результате драки с применением ножей в пермской школе, выписаны из больницы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой минздрав.

«Из Краевой детской клинической больницы выписаны все дети, пострадавшие в школе №127. Сегодня врачи отпустили домой ещё двух школьников, находившихся на лечении в круглосуточном стационаре», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пострадавшие в результате драки в пермской школе получили компенсации.

15 января в одной из пермских школ было совершено нападение, в результате которого пострадали 15 человек.