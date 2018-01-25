Полиция проводит проверку сообщений о стрельбе в лицее Ульяновска
«По сообщению о стрельбе из пневматического оружия на территории лицея №20 в Заволжском районе города Ульяновска сотрудники полиции проводят проверку», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших среди учащихся и сотрудников учебного заведения нет, полиция устанавливает лиц, причастных к произошедшему.
15 января в одной из пермских школ было совершено нападение, в результате которого пострадали 15 человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
19 января в школе в Улан-Удэ подросток напал на учеников и преподавателя, пострадали семь человек.