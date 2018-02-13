В Москве из лицея уволили запрещавшего ученикам выходить в туалет учителя
«С сотрудником, допустившим нарушение, прекращены трудовые отношения. В данный класс назначен новый классный руководитель», — цитирует Сетежеву РИА Новости.
Она добавила, что лично извинилась перед родителями учеников 5 класса, получивших эту «неправомерную памятку».
Ранее сообщалось, что СК проверяет информацию о заклеивавшей детям рты учительнице в Петербурге.
Также URA.RU передавало, что в ХМАО возбудили уголовное дело против воспитателя детсада.