В Москве из лицея уволили запрещавшего ученикам выходить в туалет учителя

Короткая ссылка
В московском лицее №1975 уволен классный руководитель, распространивший среди родителей учеников «памятку» о недопустимости выходить в туалет на уроках. Об этом заявила директор школы Валентина Сетежева.

«С сотрудником, допустившим нарушение, прекращены трудовые отношения. В данный класс назначен новый классный руководитель», — цитирует Сетежеву РИА Новости.

Она добавила, что лично извинилась перед родителями учеников 5 класса, получивших эту «неправомерную памятку».

Ранее сообщалось, что СК проверяет информацию о заклеивавшей детям рты учительнице в Петербурге.

Также URA.RU передавало, что в ХМАО возбудили уголовное дело против воспитателя детсада.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru