СК проверяет информацию о заклеивавшей детям рты учительнице в Петербурге

Следователи проводят проверку после появившейся в СМИ информации о том, что в одной из школ Выборгского района Санкт-Петербурга учительница заклеивала детям рты скотчем. Об этом сообщает пресс-служба СК по городу.