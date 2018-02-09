СК проверяет информацию о заклеивавшей детям рты учительнице в Петербурге
Следователи проводят проверку после появившейся в СМИ информации о том, что в одной из школ Выборгского района Санкт-Петербурга учительница заклеивала детям рты скотчем. Об этом сообщает пресс-служба СК по городу.
«По предварительной информации, которая будет проверяться следователями, учительница таким образом наказывала детей за разговоры», — говорится в сообщении.
Также о проведении проверки заявили в прокуратуре Выборгского района.
Ранее в Калужской области школьник напал с ножом на одноклассника.
Также URA.RU передавало, что в ХМАО возбудили уголовное дело против воспитателя детсада.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему: