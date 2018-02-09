СК проверяет информацию о заклеивавшей детям рты учительнице в Петербурге

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Следователи проводят проверку после появившейся в СМИ информации о том, что в одной из школ Выборгского района Санкт-Петербурга учительница заклеивала детям рты скотчем. Об этом сообщает пресс-служба СК по городу.

«По предварительной информации, которая будет проверяться следователями, учительница таким образом наказывала детей за разговоры», — говорится в сообщении.

Также о проведении проверки заявили в прокуратуре Выборгского района.

Ранее в Калужской области школьник напал с ножом на одноклассника.

Также URA.RU передавало, что в ХМАО возбудили уголовное дело против воспитателя детсада.

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