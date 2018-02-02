В ХМАО возбудили уголовное дело против воспитателя детсада

В Ханты-Мансийском автономном округе следователи завели уголовное дело против воспитателя детского сада из Нефтеюганска, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Инцидент произошёл 31 января. Как установлено, воспитатель вывел детей гулять. В какой-то момент голова одного из мальчиков застряла между уровнями спортивного снаряда, в результате чего ребёнок получил травму. Воспитатель не видел, что случилось, поскольку находился в другой части площадки.

Мальчик госпитализирован, его состояние оценивается как тяжёлое.

Изъяты записи с камер наблюдения, допрашиваются родители воспитанника и сотрудники учреждения, проверяется документация на спортивную конструкцию.

Ранее портал Nation News сообщал, что ребёнок получил серьёзные травмы в музыкальной школе под Санкт-Петербургом.