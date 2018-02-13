Не имевшие возможности вылететь из Таиланда школьники из Якутии вернулись в Россию
Группа российских школьников, прибывших в Таиланд для участия в международном фестивале, не смогла вовремя покинуть страну из-за того, что опоздала на самолёт.
Отмечается, что причиной произошедшего стало то, что автобус, который должен был доставить детей в аэропорт, не прибыл вовремя в назначенное место.
«Сегодня последние дети вернулись в Якутск. Сейчас вся группа школьников вместе с родителями находится в Якутске, и завтра они вылетают домой в посёлок Депутатский», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что несмотря на случившееся, дети остались довольны поездкой в страну.
По данным РИА Новости, помощь детям оказала турфирма и община Русской православной церкви в Таиланде.
9 февраля сообщалось, что около 20 школьников из Якутии, прилетевшие в Таиланд на культурный фестиваль, уже неделю не могут вернуться в Россию.