Не имевшие возможности вылететь из Таиланда школьники из Якутии вернулись в Россию

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Школьники из Якутии, не имевшие возможности вылететь из Таиланда из-за опоздания на рейс, вернулись в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства образования и науки региона.

Группа российских школьников, прибывших в Таиланд для участия в международном фестивале, не смогла вовремя покинуть страну из-за того, что опоздала на самолёт.

Отмечается, что причиной произошедшего стало то, что автобус, который должен был доставить детей в аэропорт, не прибыл вовремя в назначенное место.

«Сегодня последние дети вернулись в Якутск. Сейчас вся группа школьников вместе с родителями находится в Якутске, и завтра они вылетают домой в посёлок Депутатский», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что несмотря на случившееся, дети остались довольны поездкой в страну.

По данным РИА Новости, помощь детям оказала турфирма и община Русской православной церкви в Таиланде. 

9 февраля сообщалось, что около 20 школьников из Якутии, прилетевшие в Таиланд на культурный фестиваль, уже неделю не могут вернуться в Россию. 

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