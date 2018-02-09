Группа российских школьников неделю не может вылететь из Таиланда

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Прилетевшие в Таиланд на культурный фестиваль около 20 школьников из Якутии уже неделю не могут улететь в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Министерства образования.

«Эта была ошибка авиакомпании, она эту ошибку признала и организовала им места для ночлега и питание. Согласно поступившей информации, там было около 20 детей», — сообщил чиновник. 

По его словам, из-за нехватки свободных мест на самолет «они улетают небольшими группами по два-три ребенка».

На сайте Православной церкви в Таиланде отмечается, что принято решение оказать материальную помощь российским школьникам.

Сообщается, что верующие с пониманием отнеслись к ситуации и «пожертвовали лишь за один день более 100 тысяч таиландских бат (около $3 тыс.»). 

В июле сообщалось, что российские туристы несколько дней не могли вылететь из турецкого Бодрума в Москву. 

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