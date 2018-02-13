Источник: Клинцевич может покинуть пост зампреда комитета Совета Федерации по обороне

Короткая ссылка
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич может покинуть свой пост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в верхней палате российского парламента.

Отмечается, что Клинцевич может стать рядовым сенатором, членом комитета.

По словам собеседника агентства, его пост займёт сенатор от Карелии Александр Ракитин, ранее возглавлявший Управление ФСБ России по Западному военному округу.

Вопрос о назначении Ракитина на должность может быть рассмотрен в среду, 14 февраля.

Ранее Генеральный прокурор России Юрий Чайка представил сотрудникам государственных органов Дагестана нового прокурора республики.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru