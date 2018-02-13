Источник: Клинцевич может покинуть пост зампреда комитета Совета Федерации по обороне

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич может покинуть свой пост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в верхней палате российского парламента.

Отмечается, что Клинцевич может стать рядовым сенатором, членом комитета. По словам собеседника агентства, его пост займёт сенатор от Карелии Александр Ракитин, ранее возглавлявший Управление ФСБ России по Западному военному округу. Вопрос о назначении Ракитина на должность может быть рассмотрен в среду, 14 февраля. Ранее Генеральный прокурор России Юрий Чайка представил сотрудникам государственных органов Дагестана нового прокурора республики.