Путин подписал указ о назначении Бородавкина послом России в Казахстане

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего постоянного представителя России в Женеве Алексея Бородавкина послом России в Казахстане.

«Назначить Бородавкина Алексея Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Казахстан», — говорится в указе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о назначении замминистра иностранных дел России Геннадия Гатилова на должность, которую ранее занимал Бородавкин.