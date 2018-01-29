Путин назначил нового посла России в Японии

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Галузина послом в Японии.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Галузина Михаила Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Японии», — говорится в сообщении.

Другим документом Галузин освобождён от обязанностей посла России в Индонезии и по совместительству в Папуа — Новой Гвинее, Республике Кирибати, Демократической Республике Восточный Тимор.