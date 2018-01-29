Путин назначил нового посла России в Японии
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Галузина послом в Японии.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Галузина Михаила Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Японии», — говорится в сообщении.
Другим документом Галузин освобождён от обязанностей посла России в Индонезии и по совместительству в Папуа — Новой Гвинее, Республике Кирибати, Демократической Республике Восточный Тимор.
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