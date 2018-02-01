Путин подписал указ о назначении Гатилова постпредом России при ООН
Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации.
«Назначить Гатилова Геннадия Михайловича постоянным представителем Российской Федерации при отделении ООН и других международных организациях в Женеве...», — говорится в тексте документа.
Другим указом президент отстранил Бородавкина от этой должности.
Также уточняется, что Путин подписал указ, освобождающий Гатилова от должности заместителя министра иностранных дел России.
Ранее президент подписал указ о назначении постпреда России при НАТО Александра Грушко заместителем министра иностранных дел.