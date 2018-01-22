Путин назначил Грушко заместителем министра иностранных дел

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Грушко заместителем министра иностранных дел. Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации.

«Назначить Грушко Александра Викторовича заместителем министра иностранных дел России», — говорится в документе.

При этом Грушко был освобождён от должности постпреда России при НАТО, которую он занимал с 23 октября 2012 года.

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