Путин назначил Грушко заместителем министра иностранных дел

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Грушко заместителем министра иностранных дел. Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации.

«Назначить Грушко Александра Викторовича заместителем министра иностранных дел России», — говорится в документе. При этом Грушко был освобождён от должности постпреда России при НАТО, которую он занимал с 23 октября 2012 года.