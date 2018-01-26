Путин представил кандидатуру на пост главы Конституционного суда

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Президент России Владимир Путин представил кандидатуру Валерия Зорькина на должность главы Конституционного суда. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент представил в Совет Федерации кандидатуру Валерия Зорькина для назначения на должность председателя Конституционного суда», — говорится в сообщении.

Ранее Путин рассказал, каким должен быть современный судья.

Зорькин возглавляет Конституционный суд с 1991 года с перерывом в несколько лет (1993—2003). Его нынешний срок полномочий истекает в феврале 2018 года.

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