Путин назвал важнейшие качества современного судьи

Президент России Владимир Путин рассказал, каким должен быть современный судья.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Современный судья просто обязан быть профессионалом, неукоснительно соблюдать закон, быть примером личной порядочности и независимости. И конечно, он должен обладать высокой правовой культурой, уважать участников судопроизводства», — сказал президент.

По мнению главы государства, только такой судья будет вызывать доверие и повышать авторитет судебной власти в обществе.

Российский лидер добавил, что необходимо отслеживать работающих вместе родственников и бороться с коррупцией.

«Исключена возможность работы родственников в судах, находящихся в процессуальном соподчинении. Совершенствуются практика декларирования доходов кандидата на должность судьи, другие меры противодействия коррупции. И это тоже очень важно, это, безусловно, нужно продолжать дальше», — заключил Путин.

Ранее президент России на встрече с судьями Конституционного суда заявил, что системная и скрупулёзная работа судей крайне важна для будущего страны.