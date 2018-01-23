Путин назвал важнейшие качества современного судьи

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Президент России Владимир Путин рассказал, каким должен быть современный судья.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Современный судья просто обязан быть профессионалом, неукоснительно соблюдать закон, быть примером личной порядочности и независимости. И конечно, он должен обладать высокой правовой культурой, уважать участников судопроизводства», — сказал президент.

По мнению главы государства, только такой судья будет вызывать доверие и повышать авторитет судебной власти в обществе.

Российский лидер добавил, что необходимо отслеживать работающих вместе родственников и бороться с коррупцией.

«Исключена возможность работы родственников в судах, находящихся в процессуальном соподчинении. Совершенствуются практика декларирования доходов кандидата на должность судьи, другие меры противодействия коррупции. И это тоже очень важно, это, безусловно, нужно продолжать дальше», — заключил Путин.

Ранее президент России на встрече с судьями Конституционного суда заявил, что системная и скрупулёзная работа судей крайне важна для будущего страны.

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