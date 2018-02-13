У российских границ замечен американский самолёт-разведчик

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Американский самолёт-разведчик был замечен у российских границ. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Mil Radar.

Отмечается, что Boeing RC-135W с бортовым номером 62-4134 выполнял миссию в Прибалтике.

По данным ресурса, самолёт ВВС США, вылетев с британской авиабазы Милденхолл, совершил полёт вдоль границ Калининградской области, не покидая воздушного пространства Литвы и Польши.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 перехватил над Чёрным морем самолёт радиоэлектронной разведки EP-3E Aries II ВМС Соединённых Штатов.

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