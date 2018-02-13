У российских границ замечен американский самолёт-разведчик
Отмечается, что Boeing RC-135W с бортовым номером 62-4134 выполнял миссию в Прибалтике.
USAF RC-135W 62-4134 ABUZZ14 departed Mildenhall at 0730z - Eastern Poland & Baltic mission pic.twitter.com/l0Jh2pjYil— Mil Radar (@MIL_Radar) 12 февраля 2018 г.
По данным ресурса, самолёт ВВС США, вылетев с британской авиабазы Милденхолл, совершил полёт вдоль границ Калининградской области, не покидая воздушного пространства Литвы и Польши.
Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 перехватил над Чёрным морем самолёт радиоэлектронной разведки EP-3E Aries II ВМС Соединённых Штатов.