У российских границ замечен американский самолёт-разведчик

Американский самолёт-разведчик был замечен у российских границ. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Mil Radar.

Отмечается, что Boeing RC-135W с бортовым номером 62-4134 выполнял миссию в Прибалтике. USAF RC-135W 62-4134 ABUZZ14 departed Mildenhall at 0730z - Eastern Poland & Baltic mission pic.twitter.com/l0Jh2pjYil — Mil Radar (@MIL_Radar) 12 февраля 2018 г. По данным ресурса, самолёт ВВС США, вылетев с британской авиабазы Милденхолл, совершил полёт вдоль границ Калининградской области, не покидая воздушного пространства Литвы и Польши. Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 перехватил над Чёрным морем самолёт радиоэлектронной разведки EP-3E Aries II ВМС Соединённых Штатов.