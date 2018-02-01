В МИД прокомментировали инцидент с перехватом военного самолёта США над Чёрным морем

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали инцидент с американским самолётом-разведчиком у берегов Крыма 29 января.

«Со своей стороны, обратили внимание на непрекращающиеся попытки американских партнёров поднять шум вокруг в общем-то ставших рутинными случаев взаимных сопровождений. Усматриваем за этим стремление разжечь русофобские настроения в СМИ, обвинить Россию в агрессивных действиях. Отметим лишь, что подобная практика вряд ли совместима с желанием решать возникающие проблемы цивилизованным способом», — говорится в сообщении МИД.

В МИД отметили, что с 1972 года между Россией и США действует Соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним.

«Напомним, что российская сторона ранее неоднократно предлагала американским партнёрам уточнить его положения как раз с целью конкретизации минимально разрешённых дистанций сближения военных самолётов. Были у нас и другие идеи. Однако всякий раз американская сторона уходила от профессионального диалога», — отмечается в сообщении.

Ранее в Пентагоне заявили, что собираются продолжать осуществлять полёты в международном воздушном пространстве над Чёрным морем у берегов России.

30 января в российском оборонном ведомстве сообщили, что Су-27 перехватил над Чёрным морем самолёт ВМС США.