В МИД прокомментировали инцидент с перехватом военного самолёта США над Чёрным морем

Короткая ссылка
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали инцидент с американским самолётом-разведчиком у берегов Крыма 29 января.

«Со своей стороны, обратили внимание на непрекращающиеся попытки американских партнёров поднять шум вокруг в общем-то ставших рутинными случаев взаимных сопровождений. Усматриваем за этим стремление разжечь русофобские настроения в СМИ, обвинить Россию в агрессивных действиях. Отметим лишь, что подобная практика вряд ли совместима с желанием решать возникающие проблемы цивилизованным способом», — говорится в сообщении МИД.

В МИД отметили, что с 1972 года между Россией и США действует Соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним.

«Напомним, что российская сторона ранее неоднократно предлагала американским партнёрам уточнить его положения как раз с целью конкретизации минимально разрешённых дистанций сближения военных самолётов. Были у нас и другие идеи. Однако всякий раз американская сторона уходила от профессионального диалога», — отмечается в сообщении.

Ранее в Пентагоне заявили, что собираются продолжать осуществлять полёты в международном воздушном пространстве над Чёрным морем у берегов России. 

30 января в российском оборонном ведомстве сообщили, что Су-27 перехватил над Чёрным морем самолёт ВМС США.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru