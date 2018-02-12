Задержанный гражданин Украины признался, что прибыл в Крым по заданию СБУ
Как информирует РИА Новости, признательные показания Давыденко даёт перед камерой.
На вопрос о цели прибытия в Крым, он ответил: «Собрать информацию у человека, зовут его Виталий».
Отвечая на вопрос, по чьему заданию он прибыл в республику, украинец отметил: «По заданию СБУ».
Ранее суд в Москве отправил под арест Давыденко.
12 февраля стало известно, что ФСБ задержала в Симферополе гражданина Украины, который целенаправленно собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии России.