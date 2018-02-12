Суд арестовал на два месяца задержанного в Крыму украинца

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина Украины Константина Давыденко, который был задержан в Симферополе по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает Интерфакс.

«По ходатайству следователя в отношении Давыденко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 апреля», — заявила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова. Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Симферополе гражданина Украины. Отмечается, что он целенаправленно собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии России и в отношении сотрудников ФСБ. Возбуждено уголовное дело.