Опубликовано видео задержания в Симферополе подозреваемого в шпионаже украинца

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Федеральная служба безопасности России опубликовала видеозапись момента задержания в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, которого подозревают в шпионаже.

На кадрах оперативной съёмки видно, что мужчину задержали, когда он пытался сесть в машину.

Также на записи зафиксировано, как украинца привезли в отделение.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Симферополе гражданина Украины, который целенаправленно собирал и передавал украинским спецслужбам составляющие государственную тайну сведения.

В октябре портал «Юга.ру» сообщал, что в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали украинца, пытавшегося перевезти на территорию России более 10 кг марихуаны.

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