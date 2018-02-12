Опубликовано видео задержания в Симферополе подозреваемого в шпионаже украинца
На кадрах оперативной съёмки видно, что мужчину задержали, когда он пытался сесть в машину.
Также на записи зафиксировано, как украинца привезли в отделение.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Симферополе гражданина Украины, который целенаправленно собирал и передавал украинским спецслужбам составляющие государственную тайну сведения.
В октябре портал «Юга.ру» сообщал, что в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали украинца, пытавшегося перевезти на территорию России более 10 кг марихуаны.