Российские пограничники задержали украинца при попытке незаконно проникнуть в Крым

Российские пограничники задержали украинца, который пытался незаконно проникнуть в Крым в районе Турецкого вала. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ по республике.