Российские пограничники задержали украинца при попытке незаконно проникнуть в Крым
Российские пограничники задержали украинца, который пытался незаконно проникнуть в Крым в районе Турецкого вала. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ по республике.
«В ночное время суток сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым пресекли попытку 37-летнего жителя Донецкой области Украины незаконно проникнуть на территорию полуострова», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали украинца, пытавшегося перевезти на территорию России более 10 кг марихуаны.
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