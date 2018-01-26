Российские пограничники задержали украинца при попытке незаконно проникнуть в Крым

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Российские пограничники задержали украинца, который пытался незаконно проникнуть в Крым в районе Турецкого вала. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ по республике.

«В ночное время суток сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым пресекли попытку 37-летнего жителя Донецкой области Украины незаконно проникнуть на территорию полуострова», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали украинца, пытавшегося перевезти на территорию России более 10 кг марихуаны.

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