В Крыму задержан гражданин Украины, обвиняемый в надругательстве над флагом России

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Пограничники в Крыму задержали украинца, который обвиняется в надругательстве над государственным гербом и флагом России. Об этом заявили в республиканском погрануправлении ФСБ.

Как информирует РИА Новости, гражданина Украины, который находится в федеральном розыске, задержали на автомобильном пункте пропуска «Армянск» в конце декабря 2017 года.

Отмечается, что в ходе проверки документов выяснилось: с октября украинца разыскивает крымское управление ФСИН.

Ему вменяется в вину надругательство над флагом России и грозит лишение свободы на срок до года.

Ранее стало известно, что на Украину не пустили гражданина Молдавии с российским флагом и георгиевской ленточкой.

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