На Украину не пустили гражданина Молдавии с российским флагом и георгиевской ленточкой

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Погранслужба Украины не пустила на территорию страны гражданина Молдавии, у которого в машине были обнаружены российский флаг и георгиевская ленточка.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«Во время пограничного контроля автомобиля BMW молдавской регистрации правоохранители нашли в салоне иномарки георгиевскую ленту, а в отделе для перчаток находился российский триколор и брелок с российской символикой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданин Молдавии следовал на Украину через пункт пропуска «Платоново».

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