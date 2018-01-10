Пограничники задержали пытавшегося попасть в Крым по поддельному паспорту украинца

В Крыму сотрудники погрануправления ФСБ задержали украинца, пытавшегося попасть на полуостров по поддельному паспорту. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на крымское погрануправление.

Как отмечается, инцидент произошёл в пункте пропуска «Армянск».

«На проверку документов зарубежный гость предъявил национальный паспорт гражданина Украины, в результате изучения которого у пограничников возникли сомнения в его подлинности. Дополнительная проверка бланка с применением специальной аппаратуры и техники позволила установить, что на паспортный контроль предъявлен недействительный документ на право пересечения государственной границы, имеющий признаки подделки», — говорится в сообщении.

По словам мужчины, он приобрёл поддельный документ в Херсонской области за $100, так как под своим именем он не может въезжать в Россию до 2022 года из-за нарушения миграционного законодательства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 322 УК России («Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации»).

Ранее, как сообщал «Юга.ру», в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали украинца, пытавшегося перевезти на территорию России более 10 кг марихуаны.