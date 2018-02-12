В ФСБ сообщили о задержании украинца в Симферополе за шпионаж

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Симферополе гражданина Украины. Его подозревают в шпионаже.

Об этом сообщается в поступившем в RT пресс-релизе Центра общественных связей ФСБ.

«11 февраля ФСБ России в Симферополе задержан гражданин Украины Давыденко Константин Александрович. Указанное лицо целенаправленно собирало и передавало спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск Национальной гвардии России и в отношении сотрудников ФСБ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства», — указывается в заявлении.

Отмечается, что по данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

Ранее «Крыминформ» сообщало, что российские пограничники задержали украинца, который пытался незаконно проникнуть в Крым в районе Турецкого вала.