В Роспотребнадзоре дали рекомендации на Масленицу

В Роспотребнадзоре рассказали об основных мерах профилактики пищевых отравлений в период Масленицы.

«При выборе готовых к употреблению блинов и блинчиков с различными начинками... либо без начинки в предприятиях торговли необходимо обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности», — говорится в сообщении ведомства.

Также в Роспотребнадзоре рекомендовали обращать внимание на состав блинов.

«В идеале они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. Однако использование в составе блинов сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, отмечается, что следует внимательно отнестись к выбору ингредиентов для приготовления блинов дома.

«Необходимо обратить внимание на наличие информации об изготовителе (производителе) пищевой продукции, дату и сроки годности продукта, условия хранения и их соблюдение в торговой точке, наличие документов, подтверждающих качество и безопасность», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что 88% россиян будут есть блины во время Масленицы.

Телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства потребительского рынка и услуг региона передавал, что в Подмосковье в период с 9 по 18 февраля будут работать 40 масленичных ярмарок.