Опрос показал, как россияне планируют провести Масленицу

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По данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 88% россиян будут есть блины во время Масленицы.

При этом отмечается, что 70% респондентов планируют принимать у себя дома гостей или ходить в гости.

Также сообщается, что 46% участников опроса примут участие в народных гуляниях.

После окончания праздничной недели, в день Прощёного воскресенья, 83% опрошенных планируют просить прощения у своих родных и близких, как того требует давняя традиция. 11% респондентов заявили о намерении соблюдать Великий пост.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства потребительского рынка и услуг региона передавал, что в Подмосковье в период с 9 по 18 февраля будет работать 40 масленичных ярмарок.

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