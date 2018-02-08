На фестивале «Московская Масленица» будет работать робот-блинопёк

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В «Робостанции» на ВДНХ в рамках фестиваля «Московская Масленица» будет работать робот-блинопёк, сообщают «Известия» со ссылкой на портал столичного мэра.

Увидеть агрегат можно 17 и 18 февраля в павильоне №2. Для выпекания он использует манипуляторы и блинницу. На сковородку робот льёт тесто ковшиком, затем по мере готовности переворачивает его.

«Робот Блинoбот был у нас на Масленицу в прошлом году и очень понравился посетителям», — заявил директор «Робoстанции» Артур Зархи.

Он отметил, что агрегат научили делать блины тоньше и печь их быстрее. Как сообщает телеканал «360», для этого потребовалось усовершенствовать манипуляторы и поменять программное обеспечение.

Ранее стало известно, что на фестивале «Московская Масленица» приготовят более 170 видов блинов.

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