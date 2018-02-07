На фестивале «Московская Масленица» приготовят более 170 видов блинов

На фестивале «Московская Масленица» планируют приготовить более 170 видов блинов, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В частности, гости смогут попробовать блины с традиционной начинкой, например с сёмгой, икрой, мёдом или сметаной.

Также будут предложены кедровые, черёмуховые, гречишные блины с вареньем из сосновых шишек, лепестков роз, одуванчиков, цветные «блин-доги» с сосисками или сырными колбасками, разноцветные блины с добавлением натуральных красителей, оладьи с баклажанами и базиликом, рисовые или картофельные оладьи.

В центре и на окраинах Москвы откроются 70 шале-ресторанов. Впервые в рамках фестиваля можно будет заказать блины на дом.

Программа также включает концерты, театрализованные представления, традиционные игры и забавы.

Фестиваль пройдёт с 9 по 18 февраля.

Ранее НСН сообщала, что масленичные гулянья пройдут в 22 московских парках.