Масленичные гулянья пройдут в 22 московских парках

Праздничные мероприятия пройдут в 22 столичных парках в рамках фестиваля «Московская Масленица», сообщает НСН.

Запланированы гулянья, бесплатные мастер-классы, угощения и другие развлечения.

Например, в музее-заповеднике «Царицыно» будут работать аниматоры в костюмах скоморохов и героев популярных сказок и мультфильмов. Гости смогут попробовать блины с разными начинками.

В парке «Красная Пресня» пройдёт фестиваль разноцветных блинов, а в саду «Эрмитаж» состоятся спортивные состязания — перетягивание каната и заезд на деревянных лошадях.

В 2018 году Масленая неделя пройдёт с 12 по 18 февраля.

Ранее m24 сообщало, что в Москве во время Масленицы организуют бесплатные кинопоказы.