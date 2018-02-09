В Подмосковье открываются масленичные ярмарки

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В Московской области открывается 40 масленичных ярмарок. Они будут работать с 9 по 18 февраля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства потребительского рынка и услуг региона.
В Подмосковье открываются масленичные ярмарки
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  • © Komsomolskaya Pravda

Как рассказал глава ведомства Владимир Посаженников, на ярмарках разместили около 1,6 тыс. торговых точек.

Посетителям предложат фермерскую продукцию, гастрономические товары, изделия народных промыслов и ремёсел, сувениры, подарки ручной работы.

Также запланированы развлекательные мероприятия, в том числе представления, народные гулянья, концерты.

Ранее НСН сообщала, что праздничные мероприятия пройдут в 22 столичных парках в рамках фестиваля «Московская Масленица».

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