В Подмосковье открываются масленичные ярмарки

В Московской области открывается 40 масленичных ярмарок. Они будут работать с 9 по 18 февраля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства потребительского рынка и услуг региона.

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Как рассказал глава ведомства Владимир Посаженников, на ярмарках разместили около 1,6 тыс. торговых точек. Посетителям предложат фермерскую продукцию, гастрономические товары, изделия народных промыслов и ремёсел, сувениры, подарки ручной работы. Также запланированы развлекательные мероприятия, в том числе представления, народные гулянья, концерты. Ранее НСН сообщала, что праздничные мероприятия пройдут в 22 столичных парках в рамках фестиваля «Московская Масленица».