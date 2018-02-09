В Подмосковье открываются масленичные ярмарки
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Как рассказал глава ведомства Владимир Посаженников, на ярмарках разместили около 1,6 тыс. торговых точек.
Посетителям предложат фермерскую продукцию, гастрономические товары, изделия народных промыслов и ремёсел, сувениры, подарки ручной работы.
Также запланированы развлекательные мероприятия, в том числе представления, народные гулянья, концерты.
Ранее НСН сообщала, что праздничные мероприятия пройдут в 22 столичных парках в рамках фестиваля «Московская Масленица».