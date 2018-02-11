Сдавший билет на потерпевший крушение Ан-148 назвал своё спасение стечением обстоятельств

Житель Сочи Максим Коломейцев, который сдал билет незадолго до вылета потерпевшего в Московской области крушение самолёта Ан-148, считает, что остался жив благодаря стечению обстоятельств. Об этом он рассказал RT.

Коломейцев не считает, что ему повезло.

«Все говорят: «Ты родился в рубашке». Нет, я не родился в рубашке, просто это такое стечение обстоятельств. Я выражаю всем родственникам погибших свои соболезнования. Потому что это реально страшно», — сказал Коломейцев.

По его словам, о падении самолёта, на котором должен был лететь сам Максим, ему сообщил друг. Мужчина рассказал, что сначала не поверил товарищу и подумал, что это какой-то розыгрыш.

«Думал, что так оригинально решил поздравить с днём рождения... Когда уже сел в фуникулёр и посмотрел новости, то дрожь по спине, конечно, пробежала. Реально, это страшно. В общем, я предпочитаю на эту тему не думать», — отметил Коломейцев.

Также он отметил, что увидел в списке погибших знакомые фамилии.

Ранее Коломейцев сказал, что это третий раз, когда он из-за опоздания или изменения планов не отправляется в поездки, которые могли обернуться летальным исходом.

Самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в город Орск 11 февраля. На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.