Группировка спасателей на месте крушения Ан-148 в Подмосковье увеличена до 600 человек

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Группировка спасателей на месте крушения Ан-148 в Московской области увеличена до 600 человек.

«К ликвидации ЧС привлечены на данный момент почти 600 человек и 120 единиц техники», — приводит ТАСС слова первого замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России Игоря Кутровского.

Ранее сообщалось, что МЧС вдвое увеличило группировку на месте крушения самолёта Ан-148 в Московской области — до 300 человек.

Самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля после вылета из аэропорта Домодедово. 

На борту самолёта находился 71 человек, в том числе шесть членов экипажа. Все они погибли.

RT ведёт текстовую трансляцию.

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