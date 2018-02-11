Группировка спасателей на месте крушения Ан-148 в Подмосковье увеличена до 600 человек

Группировка спасателей на месте крушения Ан-148 в Московской области увеличена до 600 человек.

«К ликвидации ЧС привлечены на данный момент почти 600 человек и 120 единиц техники», — приводит ТАСС слова первого замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России Игоря Кутровского.

Ранее сообщалось, что МЧС вдвое увеличило группировку на месте крушения самолёта Ан-148 в Московской области — до 300 человек.

Самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля после вылета из аэропорта Домодедово.

На борту самолёта находился 71 человек, в том числе шесть членов экипажа. Все они погибли.

RT ведёт текстовую трансляцию.