Воробьёв: семьям погибших при крушении Ан-148 выплатят по 1 млн рублей

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что семьям погибших в результате крушения самолёта Ан-148 будет выплачено по 1 млн рублей.

Ранее стало известно, что находившиеся на борту разбившегося Ан-148 были застрахованы на 2 млн рублей.

Самолёт потерпел крушение в Московской области 11 февраля. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

RT ведёт текстовую трансляцию.