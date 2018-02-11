Воробьёв: семьям погибших при крушении Ан-148 выплатят по 1 млн рублей

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что семьям погибших в результате крушения самолёта Ан-148 будет выплачено по 1 млн рублей.

Ранее стало известно, что находившиеся на борту разбившегося Ан-148 были застрахованы на 2 млн рублей.

Самолёт потерпел крушение в Московской области 11 февраля. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли

RT ведёт текстовую трансляцию.

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