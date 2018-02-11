Находившиеся на борту разбившегося Ан-148 были застрахованы на 2 млн рублей

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Находившиеся на борту потерпевшего крушение в Подмосковье самолёта Ан-148 были застрахованы на 2 млн рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра труда и соцзащиты Максима Топилина.

«Все, кто находился на борту самолёта, были застрахованы. Это стандартное страхование: два млн рублей — страховая выплата и 25 тыс. — по погребению. Плюс те, кто находился в командировках, и члены экипажа — это ещё дополнительно миллион рублей по линии фонда социального страхования», — сказал Топилин.

Самолёт потерпел крушение в Московской области 11 февраля. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли

В настоящее время в нескольких регионах России проходят следственные действия по делу о крушении Ан-148.

RT ведёт текстовую трансляцию.

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